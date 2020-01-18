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    Автогол лишил «Ман Сити» победы над «Кристал Пэлас»

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. После подачи с углового Маккарти здорово головой сбросил мяч во вратарскую, где оставшийся без присмотра Тосун также головой расстрелял ворота Эдерсона.

    На 82-й минуте «Сити» отыгрался. Жезус навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Агуэро классным ударом слета переправил мяч точно в цель.

    А на 87-й минуте «горожане» вышли вперед. Фернандиньо отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Менди и тот навесил в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Агуэро ударом головой отправил мяч точно в дальний угол ворот.

    Гости спаслись от поражения в компенсированное время. Заа блестяще прорвался мимо Канселу и Стоунса в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Фернардиньо при попытке опередить Люка де Йонга отправил мяч в свои ворота.

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ, набрав 48 очков. В активе «Кристал Пэлас» — 30 очков и 9-я позиция.

    21 января «Сити» сыграет на выезде с «Шеффилдом», а команда Роя Ходжсона встретится примет в тот же день «Саутгемптон».

    АПЛ. 23-й тур
    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 39 Тосун, 1:1 — 82 Агуэро, 2:1 — 87 Агуэро, 2:2 — 90, автогол Фернандиньо«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Менди, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 73), Сильва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Родри Эрнандес, 89), Агуэро«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, Томкинс, Ридевалд (Уорд, 88), Маккарти, Куяте, Макартур, Заа, Тосун (Уикхэм, 81), АйюПредупреждения: Макартур (13), Айю (26), Менди (58)
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