«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. После подачи с углового Маккарти здорово головой сбросил мяч во вратарскую, где оставшийся без присмотра Тосун также головой расстрелял ворота Эдерсона.

На 82-й минуте «Сити» отыгрался. Жезус навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Агуэро классным ударом слета переправил мяч точно в цель.

А на 87-й минуте «горожане» вышли вперед. Фернандиньо отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Менди и тот навесил в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Агуэро ударом головой отправил мяч точно в дальний угол ворот.

Гости спаслись от поражения в компенсированное время. Заа блестяще прорвался мимо Канселу и Стоунса в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Фернардиньо при попытке опередить Люка де Йонга отправил мяч в свои ворота.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ, набрав 48 очков. В активе «Кристал Пэлас» — 30 очков и 9-я позиция.

21 января «Сити» сыграет на выезде с «Шеффилдом», а команда Роя Ходжсона встретится примет в тот же день «Саутгемптон».