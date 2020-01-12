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    Моуринью назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Таков футбол. Иногда получаешь больше, чем заслуживаешь, иногда меньше. Сегодня мы ничего не получили, хотя чего-то заслуживали.

    Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы.

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