Моуринью назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Таков футбол. Иногда получаешь больше, чем заслуживаешь, иногда меньше. Сегодня мы ничего не получили, хотя чего-то заслуживали.

Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы.

Попадание в топ-4 АПЛ? Можно говорить о первой четверке, когда начинаешь сезон с нулем очков. Но трудно говорить об этом, когда начинаешь с минус 12», — приводит слова Моуринью BBC. 0