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    «Ливерпуль» удержал минимальную победу над «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 37-й минуте. Хендерсон смело пошёл на мяч и сделал скидку в штрафную «Тоттенхэма» на Салаха, тот отдал на Роберто Фирмино, бразилец развернулся и мощно пробил в дальний угол.

    «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ с 61 очком, опережая идущий вторым «Лестер» на 16 баллов. Мерсисайдский клуб не проигрывал в АПЛ больше года. Последний раз команда уступала в чемпионате Англии 3 января 2019 года.

    «Тоттенхэм» с 30 очками на 8-м месте. Команда Жозе Моуринью не может победить четыре матча подряд: до этого «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и уступил «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ, а также сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

    АПЛ. 22-й тур
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)
    Гол: Роберто Фирмино, 37«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Сельсо, 69), Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Мане (Ориги, 81), Салах (Шачири, 90+1), Роберту ФирминуПредупреждения: Гомес, 23. Окслейд-Чемберлен, 39
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