«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч был забит на 37-й минуте. Хендерсон смело пошёл на мяч и сделал скидку в штрафную «Тоттенхэма» на Салаха, тот отдал на Роберто Фирмино, бразилец развернулся и мощно пробил в дальний угол.

«Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ с 61 очком, опережая идущий вторым «Лестер» на 16 баллов. Мерсисайдский клуб не проигрывал в АПЛ больше года. Последний раз команда уступала в чемпионате Англии 3 января 2019 года.

«Тоттенхэм» с 30 очками на 8-м месте. Команда Жозе Моуринью не может победить четыре матча подряд: до этого «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и уступил «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ, а также сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.