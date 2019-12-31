Полузащитник «Краснодара» входит в сферу интересов «Ромы»

Полузащитниквходит в сферу интересов, передает TeleRadioStereo.

«У нас была встреча с директором "Ромы" Петраки. Клубу требуется защитник и игрок на правый край. Относительно второй позиции мы обсуждали бразильского игрока "Краснодара" Вандерсона, у которого есть бельгийский паспорт.

Речь идет об аренде с последующим выкупом. Но на эту позицию есть вариант и из АПЛ», — сказал агент бразильца Филиппо Гасбарри.

В составе «Краснодара» Вандерсон забил 13 голов и сделал 15 голевых передач в 92 матчах. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 11 миллионов евро. 0