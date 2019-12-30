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    Кашшаи завершил карьеру арбитра

    Футбол ФИФА
    Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    «Заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы столкнуться с новыми вызовами. Большое всем спасибо, кто помог мне в этот период, без этого я бы не преуспел в своей деятельности. Мне удалось достигнуть практически всего на международной арене.

    Три десятилетия — это долгое время. Решил начать новую эру своей жизни. Не хочу уходить из футбола, недавно изучал спортивный менеджмент. Надеюсь, смогу добиться успеха в этой области», — сказал Кашшаи.

    44-летний Кашшаи начал карьеру арбитра в 1990 году, право работать на международных матчах получил в 2003 году. В 2011 был главным арбитром финала ЛЧ «Барселона» — «МЮ» (3:1). Работал на Евро-2012 и Евро-2016. 0

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