«Бернли» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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На 44-й минуте счет открыл нападающий гостей Антони Марсьяль. Джеймс обокрал замешкавшегося Тэйлора на правом фланге атаки, отпасовал в центр на Марсьяля и тот ударом из центра владений Поупа расстрелял ворота.
На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил Маркус Рэшфорд. Джеймс передачей низом с правого фланга атаки вывел один на один Рашфорда. Маркус сначала затянул с ударом, но затем все же отправил мяч в сетку пустых ворот.
Манкунианцы набрали 31 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Бордовые» идут на 13-й строчке — 24 очка.
1 января «МЮ» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Бернли» примет дома «Астон Виллу».
АПЛ. 20-й тур
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Марсьяль, 44 (0:1). Рэшфорд, 90+5 (0:2)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Родригес, 59), Корк (Брэйди, 87), Уэствуд, Макнейл, Вуд, Барнс (Гвюдмундссон, 68)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Джеймс, Фред, Матич, Перейра (Лингард, 73), Рэшфорд, Марсьяль (Шоу, 89)Предупреждения: Бардсли, 23. Ми, 61. Тэйлор, 71. Макнейл, 89. Уильямс, 90+2. Фред, 90+4. Лингард, 90+4