«Бернли» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

На 44-й минуте счет открыл нападающий гостей Антони Марсьяль. Джеймс обокрал замешкавшегося Тэйлора на правом фланге атаки, отпасовал в центр на Марсьяля и тот ударом из центра владений Поупа расстрелял ворота.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил Маркус Рэшфорд. Джеймс передачей низом с правого фланга атаки вывел один на один Рашфорда. Маркус сначала затянул с ударом, но затем все же отправил мяч в сетку пустых ворот.

Манкунианцы набрали 31 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Бордовые» идут на 13-й строчке — 24 очка.

1 января «МЮ» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Бернли» примет дома «Астон Виллу».