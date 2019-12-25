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    Озил оплатил 219 детских операций

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    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал 219 пожертвований на операции для детей по всему миру.

    Месут Озил
    Месут Озил

    «219 операций уже выполнены, но впереди еще так много! Как мы со своей женой и объявили, мы покрываем расходы на 1000 хирургических операций для детей, которые нуждаются в помощи по всему миру.

    Спасибо каждому гостю нашей свадьбы, каждому болельщику и фолловеру, которые пожертвовали деньги на этот проект. Особая благодарность всем невероятным международным медицинским бригадам, которые участвуют в нем. Это только начало! Давайте смотреть вперед в 2020 год и вместе помогать сотням других нуждающихся детей», — написал Озил в Twitter.

    Озил в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. 0

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