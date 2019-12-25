Озил оплатил 219 детских операций

Полузащитниксделал 219 пожертвований на операции для детей по всему миру.

«219 операций уже выполнены, но впереди еще так много! Как мы со своей женой и объявили, мы покрываем расходы на 1000 хирургических операций для детей, которые нуждаются в помощи по всему миру.

Спасибо каждому гостю нашей свадьбы, каждому болельщику и фолловеру, которые пожертвовали деньги на этот проект. Особая благодарность всем невероятным международным медицинским бригадам, которые участвуют в нем. Это только начало! Давайте смотреть вперед в 2020 год и вместе помогать сотням других нуждающихся детей», — написал Озил в Twitter.

Озил в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. 0