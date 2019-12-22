ПСЖ — «Амьен»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Дубль в составе парижан оформил Килиан Мбаппе, еще по разу отличился Неймар и Мауро Икарди.

Единственный гол «Амьена» забил колумбийский хавбек Стивен Мендоса.

Для «ПСЖ» эта победа стала шестой подряд. Подопечные Томаса Тухеля уверенно лидируют в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на семь очков.

В параллельной встрече «Марсель» обыграл «Ним» (2:0). В другом матче «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1).