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    ПСЖ разгромил «Амьен», Мбаппе оформил дубль

    ПСЖ — «Амьен»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Амьеном» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль в составе парижан оформил Килиан Мбаппе, еще по разу отличился Неймар и Мауро Икарди.

    Единственный гол «Амьена» забил колумбийский хавбек Стивен Мендоса.

    Для «ПСЖ» эта победа стала шестой подряд. Подопечные Томаса Тухеля уверенно лидируют в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на семь очков.

    В параллельной встрече «Марсель» обыграл «Ним» (2:0). В другом матче «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

    Лига 1. 19-й тур
    «ПСЖ» — «Амьен» — 4:1 (1:0)
    Голы: Мбаппе, 10 (1:0). Неймар, 46 (2:0). Мбаппе, 65 (3:0). Мендоса, 70 (3:1). Икарди, 84 (4:1)«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Керер, 58), Менье, Бернат, Маркиньюс, Диалло (Верратти, 22), Паредес, Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Икарди, Мбаппе«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Аколо, 82), Зунгу, Гнаоре (Блен, 64), Конате, Мендоса, Диабате (Корнетт, 71)Предупреждение: Гнаоре, 28
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