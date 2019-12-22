Лэмпард не в восторге, но доволен игрой

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Для меня этот успех много значит, но речь о клубе и фанатах. Они поддержали нас после нескольких поражений, они знают, что мы — молодая команда.

Мои игроки показали, что могут бороться и играть против топ-команды, потому что "Тоттенхэм" — хорошая команда. Сегодня нам удалось все, поэтому мы можем праздновать. Мы не в восторге, но мы довольны игрой.

"Тоттенхэм" — большой соперник. Победа показала игрокам, на что они способны под давлением, как выживать в таких играх. Нужно быть храбрым, и они все были храбры», — цитирует Лэмпарда BBC Sport. 0