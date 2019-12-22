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    Лэмпард не в восторге, но доволен игрой

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Для меня этот успех много значит, но речь о клубе и фанатах. Они поддержали нас после нескольких поражений, они знают, что мы — молодая команда.

    Мои игроки показали, что могут бороться и играть против топ-команды, потому что "Тоттенхэм" — хорошая команда. Сегодня нам удалось все, поэтому мы можем праздновать. Мы не в восторге, но мы довольны игрой.

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    • "Тоттенхэм" — большой соперник. Победа показала игрокам, на что они способны под давлением, как выживать в таких играх. Нужно быть храбрым, и они все были храбры», — цитирует Лэмпарда BBC Sport. 0

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