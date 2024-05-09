«Аталанта» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

Адемола Лукман Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Адемола Лукман, Джорджио Руджери и Эль Билал Туре.
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук вышел на замену 55-й минуте вместо Джанлуки Скамакки.
Футбол. Лига Европы. Полуфинал
Аталанта — Марсель 2:0
Голы: 1:0 Адемола Лукман (30'), 2:0 Маттео Руджери (52') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон (Джорджио Скальвини, 56'), Исак Хин, Берат Джимсити, Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 77'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич, 62'), Джанлука Скамакка (Алексей Миранчук, 56'), Адемола Лукман (Эль Билал Туре, 77') Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс (Фарис Мумбанья, 72'), Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба (Аззедин Унаи, 59'), Амин Арит (Хоакин Корреа, 84'), Жоффрей Кондогбиа, Жордан Верету, Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиайе (Исмаила Сарр, 59'), Кентен Мерлен (Луис Энрике, 72') Предупреждения: Эдерсон (47'), Мартен де Рон (63')
Первая игра завершилась со счетом 1:1, поэтому «Аталанта» пробилась в финал второго по престижности клубного турнира Европы.