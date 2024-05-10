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    У Димитрова будут проблемы в матче с Нисиокой?

    Нисиока — Димитров. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Риме 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:30 мск. Нисиока — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Нисиока

    Есихито слабо проводит первую половину сезона, из-за чего совсем скоро может свалиться в самый конец первой сотни рейтинга.

    Текущий турнир японский теннисист начал с победы над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 2:6, 7:6.

    Для Нисиоки это была всего лишь четвертая в этом году победа на уровне основной сетки ATP.

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    В 2023-м Нисиока тоже неудачно выступал на весенних турнирах, но потом выиграл три матча на «Ролан Гаррос». Успешное в Париже, похоже, было всего лишь приятным исключением на фоне остальных результатов.

    Димитров

    Григор шикарно провел первые три месяца, вернулся в топ-10, но потом слегка сбавил обороты, что вполне нормально. Эту дистанцию просто нереально пройти без спадов.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло болгарский теннисист выиграл у Валентина Вашеро и Миомира Кецмановича, после чего проиграл Хольгеру Руне на решающем тай-брейке.

    А вот турнир в Мадриде десятая ракетка мира провалил. Димитров не прошел ни раунда, проиграв чеху Якубу Меньшику (6:2, 6:7, 6:3).

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    В 2022-м и 2023-м Димитров выиграл 10 из 15 матчей на грунте. Похоже, этой весной он копит силы для успешного выступления на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 5.95, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: вряд ли японец станет серьезным препятствием для Григора, у которого было достаточно времени на восстановление. При правильном настрое болгарин вполне способен обыграть представителя Страны восходящего солнца с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов меньше 20,5 за 1.88.

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    Нисиока — Димитров. Болгарин Григор Димитров сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Нисиока — Димитров с коэффициентом 1.88.
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