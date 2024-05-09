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    «Байер» «Байер» — «Рома» 2:2. Онлайн
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    • «Байер» ушел от поражения в матче с «Ромой» и пробился в финал Лиги Европы
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    «Байер» ушел от поражения в матче с «Ромой» и пробился в финал Лиги Европы

    «Байер» — «Рома»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Рома» на выезде победила «Байер» со счетом 2:1.

    Йосип Станишич
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    Йосип Станишич

    В составе римлян два мяча с пенальти забил Леандро Паредес. Автогол Джанлуки Манчини и точный удар Йосипа Станишича принесли леверкузенцам ничью.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Байер — Рома 1:2
    Голы: 0:1 Леандро Паредес (пенальти) (43'), 0:2 Леандро Паредес (пенальти) (66'), 1:2 Джанлука Манчини (автогол) (83'), 2:2 (90 + 7') Байер: Матей Коварж, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг (Йосип Штанишич, 90'), Алехандро Гримальдо (Одилон Коссуну, 90'), Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Йонас Хофман (Флориан Вирц, 81'), Амин Адли, Адам Гложек (Патрик Шик, 74') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Крис Смоллинг, 81'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Леонардо Спинаццола (Никола Залевский, 21'), Лоренцо Пеллегрини (Тэмми Абрахам, 81'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Стефан Эль-Шаарави, Ромелу Лукаку, Сердар Азмун (Эдоардо Бове, 72') Предупреждения: Эдмон Тапсоба (20'), Джанлука Манчини (20'), Лоренцо Пеллегрини (20'), Леандро Паредес (28'), Никола Залевский (29'), Жонатан Та (42'), Флориан Вирц (90')

    Первая игра в Риме завершилась победой «Байера» со счетом 2:0. Таким образом, немецкий клуб победил по сумме двух игр (4:2) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

    Финал состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

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