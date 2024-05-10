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    Европейцы окажутся сильнее перспективной молодежи?

    Швеция — США. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею 10 мая 2024 года

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    Швеция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Швеция — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 10 Мая 2024 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 21:20 США

    США

  • Вашингтон
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    Швеция

    Турнирное положение: Для сборной Швеции минувший чемпионат мира оказался сущим кошмаром, поскольку предположить проигрыш скандинавов сборной Латвии даже в самом страшном сне было представить невозможно.

    Последние матчи: Хочется верить, что многие ошибки исправлены, и «Тре Крунур» в полной мере готовы реабилитироваться перед своими болельщиками. Хотя подготовительные товарищеские матчи были проведены плохо (за шесть игр всего лишь две победы).

    Швеция — США: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Перед стартом турнира все игроки в полной боеготовности.

    Общий тонус клуба: У коллектива со скандинавского полуострова много талантливой молодежи на вырост, поэтому легкой прогулки в матче против американцев рассчитывать не стоит.

    США

    Турнирное положение: На последнем чемпионате мира сборная команда США выступила на своем уровне, но могла бы пройти и в финал, если бы не поражение сенсационной Германии (3:4).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Подготовительная работа к предстоящему первенству проходила довольно успешно, но проигрыши в последних матчах смазали общее впечатление от довольно продуктивных результатов.

    Травмированные игроки: Так как турнир только начинается, то и потерь в североамериканской команде не наблюдается.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что Куинн придумает, чем удивить шведов в стартовом поединке своей команды.

    Статистика для ставок

    • В двух последних поединках между этими коллективами игрались овертаймы

    • Американцы не проигрывали в основное время шесть матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.10, на гостей — 2.39.

    Прогноз: Шведы могут замахнуться на победу

    Альтернативный прогноз: Учитывая неуступчивость команды в последних матчах между собой, то и в этом матче вероятен овертайм

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    Швеция — США. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Швеция — США с коэффициентом 2.32.
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