Швеция
США
Швеция
Турнирное положение: Для сборной Швеции минувший чемпионат мира оказался сущим кошмаром, поскольку предположить проигрыш скандинавов сборной Латвии даже в самом страшном сне было представить невозможно.
Последние матчи: Хочется верить, что многие ошибки исправлены, и «Тре Крунур» в полной мере готовы реабилитироваться перед своими болельщиками. Хотя подготовительные товарищеские матчи были проведены плохо (за шесть игр всего лишь две победы).
Швеция — США: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Перед стартом турнира все игроки в полной боеготовности.
Общий тонус клуба: У коллектива со скандинавского полуострова много талантливой молодежи на вырост, поэтому легкой прогулки в матче против американцев рассчитывать не стоит.
США
Турнирное положение: На последнем чемпионате мира сборная команда США выступила на своем уровне, но могла бы пройти и в финал, если бы не поражение сенсационной Германии (3:4).
Последние матчи: Подготовительная работа к предстоящему первенству проходила довольно успешно, но проигрыши в последних матчах смазали общее впечатление от довольно продуктивных результатов.
Травмированные игроки: Так как турнир только начинается, то и потерь в североамериканской команде не наблюдается.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что Куинн придумает, чем удивить шведов в стартовом поединке своей команды.
Статистика для ставок
- В двух последних поединках между этими коллективами игрались овертаймы
- Американцы не проигрывали в основное время шесть матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.10, на гостей — 2.39.
Прогноз: Шведы могут замахнуться на победу
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.73Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Учитывая неуступчивость команды в последних матчах между собой, то и в этом матче вероятен овертайм
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.