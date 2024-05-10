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    Коллинз — Блинкова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коллинз — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Коллинз — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коллинз

    «Кто мог подумать, что бабушка вроде меня сможет выиграть 15 матчей 🤣🤣🤣🤣👵 #это30 #мне30», — написала Даниэль в соцсетях после поражения от Арины Соболенко в Мадриде.

    Да, прежде чем уступить белорусской теннисистке, американка одержала 15 подряд.

    В этот отрезок уместились два титула: сначала Коллинз выиграла «тысячник» в Майами, а потом грунтовый турнир WTA 500 в Чарльстоне.

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    В Мадриде, помимо матча против Соболенко, у Коллинз, которая не так давно вернулась в топ-15, были непростые встречи с Ольгой Данилович и Жаклин Кристиан. В обоих случаях она дожала соперниц только в третьем сете.

    Блинкова

    Анна тем временем впервые в сезоне выиграла матч на грунте. В среду она одержала победу над француженкой Диан Парри — 6:2, 6:3.

    В апреле российская теннисистка не смогла пройти первый круг на турнирах в Руане, Мадриде и Сен-Мало, уступив Наталье Стеванович, Саре Бейлек и Джессике Понше соответственно.

    В прошлом году Блинкова значительно лучше играла на грунте. Более того, на одном из турниров — в Страсбурге — ей даже удалось дойти до финала.

    Плюс на «Ролан Гаррос» Анна выиграла два матча (во втором круге остановил бывшую четвертую ракетку мира Каролин Гарсия).

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    Пока всё указывает на то, что Блинкова не сможет повторить прошлогодние результаты.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.21, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.45.

    Прогноз: у россиянки даже на грунте почти нет шансов на победу в матче с такой соперницей. Американка, скорее всего, просто задавит Анну своим агрессивным, атакующим теннисом.

    Рекомендуемая ставка: победа Коллинз с форой по геймам (-5,5) за 2.00.

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    Коллинз — Блинкова. Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Коллинз — Блинкова с коэффициентом 2.00.
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