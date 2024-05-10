Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Коллинз — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коллинз

«Кто мог подумать, что бабушка вроде меня сможет выиграть 15 матчей 🤣🤣🤣🤣👵 #это30 #мне30», — написала Даниэль в соцсетях после поражения от Арины Соболенко в Мадриде.

Да, прежде чем уступить белорусской теннисистке, американка одержала 15 подряд.

В этот отрезок уместились два титула: сначала Коллинз выиграла «тысячник» в Майами, а потом грунтовый турнир WTA 500 в Чарльстоне.

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В Мадриде, помимо матча против Соболенко, у Коллинз, которая не так давно вернулась в топ-15, были непростые встречи с Ольгой Данилович и Жаклин Кристиан. В обоих случаях она дожала соперниц только в третьем сете.

Блинкова

Анна тем временем впервые в сезоне выиграла матч на грунте. В среду она одержала победу над француженкой Диан Парри — 6:2, 6:3.

В апреле российская теннисистка не смогла пройти первый круг на турнирах в Руане, Мадриде и Сен-Мало, уступив Наталье Стеванович, Саре Бейлек и Джессике Понше соответственно.

В прошлом году Блинкова значительно лучше играла на грунте. Более того, на одном из турниров — в Страсбурге — ей даже удалось дойти до финала.

Плюс на «Ролан Гаррос» Анна выиграла два матча (во втором круге остановил бывшую четвертую ракетку мира Каролин Гарсия).

Пока всё указывает на то, что Блинкова не сможет повторить прошлогодние результаты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.21, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: у россиянки даже на грунте почти нет шансов на победу в матче с такой соперницей. Американка, скорее всего, просто задавит Анну своим агрессивным, атакующим теннисом.

Рекомендуемая ставка: победа Коллинз с форой по геймам (-5,5) за 2.00.