Нуну Боржес
Александр Бублик
Боржеш
Нуну в первом раунде с трудом выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:7, 6:4, 7:6.
В решающей партии португалец сначала не подал на матч при счете 5:3, а потом спас два матчбола на тай-брейке.
В начале мая Боржеш проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале «челленджера» в Кальяри.
На «Мастерсе» в Мадриде Нуну уступил в первом круге испанцу Хауме Муньяру, а в Бухаресе его остановил Корентен Муте на стадии второго раунда.
Пока что лучшим результатом Боржеша на грунте в этом году остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Эшториле.
Бублик
Саша тем временем порадовал достойным выступлением в Мадриде.
В его случае выход в третий круг грунтового «Мастерса» действительно можно считать успехом.
Бублик одержал две волевые победы — над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной и американцем Беном Шелтоном.
Дальше было поражение от Даниила Медведева (6:7, 4:6), но и в этом матче Бублик выглядел достойно.
В общем, когда есть желание и правильный настрой, представитель Казахстана может приятно удивлять на любом покрытии, даже на грунте, на котором, как он говорит, надо «работать, а не играть».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.69, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: если Бублик врубит на полную мощностью свою первую подачу, у португальца точно будут проблемы. Но, опять-таки, многое зависит от мотивации теннисиста из Казахстана. Если будет сконцентрирован, спокойно обыграет Боржеша.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.17.