Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Боржеш — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Боржеш

Нуну в первом раунде с трудом выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:7, 6:4, 7:6.

В решающей партии португалец сначала не подал на матч при счете 5:3, а потом спас два матчбола на тай-брейке.

В начале мая Боржеш проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале «челленджера» в Кальяри.

На «Мастерсе» в Мадриде Нуну уступил в первом круге испанцу Хауме Муньяру, а в Бухаресе его остановил Корентен Муте на стадии второго раунда.

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Пока что лучшим результатом Боржеша на грунте в этом году остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Эшториле.

Бублик

Саша тем временем порадовал достойным выступлением в Мадриде.

В его случае выход в третий круг грунтового «Мастерса» действительно можно считать успехом.

Бублик одержал две волевые победы — над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной и американцем Беном Шелтоном.

Дальше было поражение от Даниила Медведева (6:7, 4:6), но и в этом матче Бублик выглядел достойно.

В общем, когда есть желание и правильный настрой, представитель Казахстана может приятно удивлять на любом покрытии, даже на грунте, на котором, как он говорит, надо «работать, а не играть».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.69, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: если Бублик врубит на полную мощностью свою первую подачу, у португальца точно будут проблемы. Но, опять-таки, многое зависит от мотивации теннисиста из Казахстана. Если будет сконцентрирован, спокойно обыграет Боржеша.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.17.