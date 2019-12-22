«Тоттенхэм» — «Челси»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от столичного(0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Виллиан вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки мимо Сержа Орье и уверенно пробил в дальний угол ворот «Тоттенхэма».

В добавленное к первому тайму время в ворота «шпор» был назначен пенальти. Гассанига при попытке опередить Алонсо в своей штрафной опасно поднял ногу и нарушил правила. Виллиан уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

А на 62-й минуте «шпоры» остались в меньшинстве. Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за грубый удар ногой в корпус Рюдигеру. 0