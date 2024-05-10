В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Алавес» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» наконец-то может расслабиться и играть в свое удовольствие. Каталонский клуб досрочно гарантировал себе место в топ-4 и участие в Лиге чемпионов.

В этой истории было много ключевых эпизодов, но решающей стала победа над «Барселоной».

В минувшую субботу команда Мичела устроила настоящее шоу, забив «Барсе» четыре мяча — 4:2. В первом круге «Жирона» обыграла сине-гранатовых с таким же счетом.

Теперь «Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги. Примечательно, что по количеству забитых мячей ее тоже опережает только мадридский «Реал». В активе чемпиона 74 гола — на один больше, чем у сенсационной «Жироны».

«Алавес» тем временем находится в середине таблицы. Клуб из Страны басков тоже решил свою главную задачу, благодаря чему избавил себя от нервозности на финишном отрезке.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Скорее всего, команды порадуют зрителей веселым футболом. В их случае уже нет никакого смысла осторожничать.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.84.

«Аугсбург» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Аугсбург» благодаря мощному рывку в конце зимы и начале весны сохранил себе место в элитном дивизионе еще как минимум на сезон.

Правда, как только цель была достигнута, «Аугсбург» моментально расслабился. Команда Йесса Торупа проиграла четыре из пяти предыдущих матчей, при этом пропустив в общей сложности 14 мячей.

«Штутгарт» точно останется в топ-4, но, в отличие от «Аугсбурга», у него еще есть планы на этот сезон.

«Швабы» вполне могут подвинуть «Баварию» со второго места. На прошлой неделе команда Себастьяна Хенесса «прибила» Рекордмайстера на своем поле со счетом 3:1. Теперь их разделяют всего лишь два очка.

В общем, «Штутгарт» наверняка постарается добыть еще три очка. Все-таки не каждый год выпадает шанс завершить чемпионат выше «Баварии».

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.83.

«Брест» — «Реймс»

Футбол. Чемпионат Франции

В чемпионате Франции в этом году главным событием может стать не победа «Пари Сен-Жермен», а грандиозный успех «Бреста».

Скромный клуб близок к выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

«Брест» занимает третье место за два тура до финиша, опережая «Лилль» на два очка. То есть всё в руках команды Эрика Руа — достаточно выиграть свои матчи, чтобы мечта стала реальностью.

В конце апреля «Брест» совершил удивительный камбэк на поле «Ренна», одержав победу со счетом 5:4. После этого была ничья с «Нантом» — 0:0.

Скорее всего, «Брест» обыграет на своем поле забуксовавший «Реймс», который не так давно уволил 31-летнего тренера Вилла Стилла после серии неудачных результатов.

Ставка: победа «Бреста» за 1.66.

Общий коэффициент — 5.58.