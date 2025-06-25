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    Сможет ли Шелтон разгромить Тьена?

    Шелтон — Тьен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Тьен
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    Бен Шелтон
    Американцы Бен Шелтон и Лернер Тьен встретятся во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 16:30 Лернер Тьен

    Лернер Тьен

  • США
    •

    Шелтон

    Бен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе американский теннисист провалил «пятисотник» в Лондоне, проиграв в первом круге Артуру Риндеркнешу (6:7, 6:7).

    Зато перед этим Шелтон дошел до полуфинала в Штутгарте. Здесь он обыграл Пьера-Юга Эрбера и Иржи Легечку, после чего уступил Саше Звереву (6:7, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Шелтон спокойно прошел в Истборне второй круг, но в четвертьфинале проиграл 260-й ракетке мира Полу Джаббу.

    Тьен

    Лернер в первом раунде одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:4.

    Для американца это уже третий турнир на траве в этом месяце.

    На «пятисотнике» в Галле Тьен проиграл чилийцу Николасу Харри в первом раунде квалификации.

    В Штутгарте первым соперником Тьена стал японец Есихито Нисиока, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором раунде 19-летний теннисист проиграл Брэндону Накашиме.

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    Свои лучшие результаты в этом сезоне Тьен до сих пор демонстрировал исключительно на харде. В начале года он обыгрывал Даниила Медведева и Сашу Зверева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Тьена букмекеры предлагают за 3.76.

    Прогноз: скорее всего, Бен обыграет соотечественника, но вряд ли с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Тьен?

    Матч Шелтон — Тьен состоится 25 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Тьен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Тьен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Тьен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Тьен?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Тьена букмекеры предлагают за 3.76.

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