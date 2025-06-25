Шелтон — Тьен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 25 июня 2025 года

Американцы Бен Шелтон и Лернер Тьен встретятся во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе американский теннисист провалил «пятисотник» в Лондоне, проиграв в первом круге Артуру Риндеркнешу (6:7, 6:7).

Зато перед этим Шелтон дошел до полуфинала в Штутгарте. Здесь он обыграл Пьера-Юга Эрбера и Иржи Легечку, после чего уступил Саше Звереву (6:7, 6:7).

Прогнозы на теннис

В прошлом году Шелтон спокойно прошел в Истборне второй круг, но в четвертьфинале проиграл 260-й ракетке мира Полу Джаббу.

Тьен

Лернер в первом раунде одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:4.

Для американца это уже третий турнир на траве в этом месяце.

На «пятисотнике» в Галле Тьен проиграл чилийцу Николасу Харри в первом раунде квалификации.

В Штутгарте первым соперником Тьена стал японец Есихито Нисиока, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором раунде 19-летний теннисист проиграл Брэндону Накашиме.

Свои лучшие результаты в этом сезоне Тьен до сих пор демонстрировал исключительно на харде. В начале года он обыгрывал Даниила Медведева и Сашу Зверева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Тьена букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: скорее всего, Бен обыграет соотечественника, но вряд ли с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.