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    Эванс воспользуется проблемами Пола?

    Эванс — Пол. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Пол
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против британца Дэна Эванса во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Даниэль Эванс

  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 12:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Эванс

    Дэн в первом раунде одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:4, 6:4.

    Как и в Лондоне, в Истборне Дэн тоже получил от организаторов wild card.

    Британский теннисист по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Новую неделю он начнет в статусе 170-й ракетки мира.

    На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс  смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2).

    После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.

    Прогнозы на теннис

    В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.

    Пол

    Томми тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на траве.

    На прошлой неделе американский теннисист не смог выступить на «пятисотнике» в Лондоне, на котором ему надо было защищать титул.

    Из-за этого Пол выпал из топ-10. Эту неделю он начал в статусе 13-й ракетки мира.

    Свой предыдущий матч Пол провел в начале июня, когда проиграл Карлосу Алькарасу в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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    В прошлом году Пол выиграл 10 из 12-ти матчей на траве. В 2024-м Пол после победы в Лондоне дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Пола букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: сложно сказать, сумел ли Томми как следует подготовиться к турниру в Истборне. Здесь все-таки важно учитывать, что для американца это будет первый матч за три недели. Вполне вероятно, что Эванс воспользуется проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эванс — Пол?

    Матч Эванс — Пол состоится 25 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эванс — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эванс — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эванс — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эванс — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Пола букмекеры предлагают за 1.35.

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