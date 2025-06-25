Эванс — Пол. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2025 года

Американец Томми Пол сыграет против британца Дэна Эванса во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эванс

Дэн в первом раунде одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:4, 6:4.

Как и в Лондоне, в Истборне Дэн тоже получил от организаторов wild card.

Британский теннисист по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Новую неделю он начнет в статусе 170-й ракетки мира.

На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2).

После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.

Прогнозы на теннис

В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.

Пол

Томми тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на траве.

На прошлой неделе американский теннисист не смог выступить на «пятисотнике» в Лондоне, на котором ему надо было защищать титул.

Из-за этого Пол выпал из топ-10. Эту неделю он начал в статусе 13-й ракетки мира.

Свой предыдущий матч Пол провел в начале июня, когда проиграл Карлосу Алькарасу в четвертьфинале Ролан Гаррос.

В прошлом году Пол выиграл 10 из 12-ти матчей на траве. В 2024-м Пол после победы в Лондоне дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Пола букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: сложно сказать, сумел ли Томми как следует подготовиться к турниру в Истборне. Здесь все-таки важно учитывать, что для американца это будет первый матч за три недели. Вполне вероятно, что Эванс воспользуется проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.