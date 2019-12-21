«Ливерпуль» — «Фламенго»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

Английскийстал победителем Клубного чемпионата мира, победив в финальном матче бразильскийсо счетом 1:0.

В основное время матча счет открыт не был. На первой компенсированной минуте Салах зацепился за мяч, Фирмино выдал проникающий пас на Мане, которого уже в штрафной зацепил Рафинья.

Арбитр назначил пенальти в ворота бразильской команды, но после просмотра видеоповтора отменил его и игра перешла в экстра-таймы.

А на 99-й минуте Мане зацепился за мяч впереди и вовремя подключил атаке Роберто Фирмино, который уложил на газон защитника «Фламенго», ушёл от голкипера Диего Алвеса и пробил в пустые ворота.

Этот мяч остался единственным и принес «Ливерпулю» первую в истории мерсисайдцев победу в Клубном чемпионате мира. «Красные» играли в финале КЧМ в 2005 году, однако уступили «Сан-Паулу» (0:1).