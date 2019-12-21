ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаНе спешите их хоронить. «Ман Сити» вернется на вершину в 2020 году
  • 23:07
    • «Ливерпуль» победил «Фламенго» и выиграл Клубный ЧМ
  • 23:59
    • Салах получил «Золотой мяч» КЧМ-2019
  • 22:29
    • «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лестером» дома
  • 21:59
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»
  • 21:44
    • «Авангард» продлил контракт с Хартли
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» победил «Фламенго» и выиграл Клубный ЧМ

    «Ливерпуль» — «Фламенго»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка Ливерпуль Футбол Англии
    Английский «Ливерпуль» стал победителем Клубного чемпионата мира, победив в финальном матче бразильский «Фламенго» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время матча счет открыт не был. На первой компенсированной минуте Салах зацепился за мяч, Фирмино выдал проникающий пас на Мане, которого уже в штрафной зацепил Рафинья.

    Арбитр назначил пенальти в ворота бразильской команды, но после просмотра видеоповтора отменил его и игра перешла в экстра-таймы.

    А на 99-й минуте Мане зацепился за мяч впереди и вовремя подключил атаке Роберто Фирмино, который уложил на газон защитника «Фламенго», ушёл от голкипера Диего Алвеса и пробил в пустые ворота.

    Этот мяч остался единственным и принес «Ливерпулю» первую в истории мерсисайдцев победу в Клубном чемпионате мира. «Красные» играли в финале КЧМ в 2005 году, однако уступили «Сан-Паулу» (0:1).

    Клубный ЧМ. Финал
    «Ливерпуль» — «Фламенго» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Роберто Фирмино, 99«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106)«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно ЭнрикеПредупреждения: Мане (45), Салах (81), Витиньо (90), Фирмино (100), Милнер (105), Диего (112)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 20/12/2019 в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 2.10
  • Сегодня в 19:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Получит ли Роналду Суперкубок Италии в подарок на Рождество?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграет команда Моуринью с коллективом Лэмпарда?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Как «Реал» встретит «Атлетик» на «Бернабеу»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенствуЧто мы знаем о трансферных планах «Ливерпуля» на январь 2020 года 20/12/2019 в 20:350
  • 20:58
    • Лебедев единогласным решением судей уступил Мчуну
  • 20:29
    • «Авангард» в четвертый раз за сезон одолел «Салават»
  • 19:58
    • «Барселона» дома разгромила «Алавес»
    Микель Артета Футбол Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?«Арсенал» намерен объявить о назначении главным тренером Микеля Артеты в самое ближайшее время 20/12/2019 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 23:51
    • Молодежная сборная России разгромила Казахстан
  • 23:40
    • Менхенгладбахская «Боруссия» не справилась с «Гертой»
  • 23:29
    • «Вильярреал» прервал победную серию «Хетафе»
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка Вчера в 08:030
  • 19:31
    • «Бавария» в концовке дожала «Вольфсбург»
  • 18:24
    • «Севилья» взяла верх над «Мальоркой»
  • 18:09
    • «Эвертон» разошелся миром с «Арсеналом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие