«Ливерпуль» — «Фламенго»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

Фрагмент матча
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В основное время матча счет открыт не был. На первой компенсированной минуте Салах зацепился за мяч, Фирмино выдал проникающий пас на Мане, которого уже в штрафной зацепил Рафинья.
Арбитр назначил пенальти в ворота бразильской команды, но после просмотра видеоповтора отменил его и игра перешла в экстра-таймы.
А на 99-й минуте Мане зацепился за мяч впереди и вовремя подключил атаке Роберто Фирмино, который уложил на газон защитника «Фламенго», ушёл от голкипера Диего Алвеса и пробил в пустые ворота.
Этот мяч остался единственным и принес «Ливерпулю» первую в истории мерсисайдцев победу в Клубном чемпионате мира. «Красные» играли в финале КЧМ в 2005 году, однако уступили «Сан-Паулу» (0:1).
Клубный ЧМ. Финал
«Ливерпуль» — «Фламенго» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Роберто Фирмино, 99«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106)«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно ЭнрикеПредупреждения: Мане (45), Салах (81), Витиньо (90), Фирмино (100), Милнер (105), Диего (112)