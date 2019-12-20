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    Хацкевич возглавил «Ротор»

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    Белорусский тренер Александр Хацкевич возглавил «Ротор», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    Детали соглашения с 46-летним белорусским тренером не разглашаются.

    Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В его штаб войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

    С января 2019 года «Ротором» руководил Игорь Меньщиков, 11 декабря он покинул свою должность и возглавил «Тюмень». После 25 туров «Ротор» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

    До «Ротора» Хацкевич возглавлял белорусские «Динамо» и «Витебск», юниорскую и первую сборную Белоруссии, дубль киевского «Динамо» входил в штаб сборной Украины. С июня 2017 по август 2019 года Хацкевич руководил первой командой киевского «Динамо», с которой выиграл два Суперкубка Украины. 0

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