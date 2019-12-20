Хацкевич возглавил «Ротор»

Белорусский тренервозглавил «Ротор», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Детали соглашения с 46-летним белорусским тренером не разглашаются.

Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В его штаб войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

С января 2019 года «Ротором» руководил Игорь Меньщиков, 11 декабря он покинул свою должность и возглавил «Тюмень». После 25 туров «Ротор» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

До «Ротора» Хацкевич возглавлял белорусские «Динамо» и «Витебск», юниорскую и первую сборную Белоруссии, дубль киевского «Динамо» входил в штаб сборной Украины. С июня 2017 по август 2019 года Хацкевич руководил первой командой киевского «Динамо», с которой выиграл два Суперкубка Украины. 0