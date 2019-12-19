Милоевич покинул «Црвену Звезду»

Главный тренер сербскойпокинул клуб.

Об этом сообщается на официальном сайте сербской команды.

«Мы достигли многого за последние два с половиной года, дали нашим молодым фанатам представление о том, что значит быть фанатом "Црвены Звезды" в дни славы, показали, что все возможно, если вы усердно работаете. Я не знаю, что будет дальше, но постараюсь провести как можно больше времени со своей семьей. Я счастлив и горжусь тем, что мы сделали здесь вместе, как команда и как клуб», — сказал Милоевич на пресс-конференции.

Отметим, что Милоевич дважды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.

На данный момент клуб также лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. 0