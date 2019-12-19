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    Милоевич покинул «Црвену Звезду»

    Футбол Црвена Звезда
    Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич покинул клуб.

    Владан Милоевич
    Владан Милоевич

    Об этом сообщается на официальном сайте сербской команды.

    «Мы достигли многого за последние два с половиной года, дали нашим молодым фанатам представление о том, что значит быть фанатом "Црвены Звезды" в дни славы, показали, что все возможно, если вы усердно работаете. Я не знаю, что будет дальше, но постараюсь провести как можно больше времени со своей семьей. Я счастлив и горжусь тем, что мы сделали здесь вместе, как команда и как клуб», — сказал Милоевич на пресс-конференции.

    Отметим, что Милоевич дважды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.

    На данный момент клуб также лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. 0

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