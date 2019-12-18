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    «Текстильщик» уволил главного тренера

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    Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Текстильщика», сообщает официальный сайт клуба из Иваново.

    Денис Бояринцев
    Денис Бояринцев

    «Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера "Текстильщика". Контракт будет расторгнут», — говорится в сообщении.

    Имя нового тренера команды должно стать известно до конца текущего года.

    Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в группе «Запад». В следующем сезоне клуб занял первое место и завоевал путевку в ФНЛ.

    В нынешнем сезоне «Текстильщик», набрав 17 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 0

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