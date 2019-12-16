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    ПСВ отправил в отставку главного тренера

    Футбол ПСВ
    ПСВ уволил Марка ван Боммела с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба голландского клуба.

    Марк ван Боммель
    Марк ван Боммель

    Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты эйндховенской команды в текущем сезоне. Новый тренер ПСВ будет назначен в ближайшее время.

    Накануне клуб из Эйндховена уступил «Фейеноорду» (1:3) в 17-м туре чемпионата Голландии. Команда занимает четвертое место, имея в активе 31 очко.

    Ранее ПСВ не сумел пробиться в Лигу чемпионов, уступив «Базелю» (3:2, 1:2) во втором раунде отборочного этапа, а затем не вышел из группы в Лиге Европы, заняв третье место. 0

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