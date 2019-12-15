«Сельта» — «Мальорка»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 17-го тура испанской Примеры сыграла вничью с— 2:2.

Команда из Виго открыла счет на 20-й минуте, когда Рафинья нанес точный удар после передачи Лукаса Оласы.

«Островитяне» отыгрались на 33-й минуте усилиями Сальвы Севильи, который реализовал пенальти.

На 50-й минуте уже «Сельта» получила право на пенальти, с которого отличился Яго Аспас.

«Мальорка» осталась в меньшинстве на 78-й минуте — вторую желтую карточку получил Антонио Райльо. Но это не помешало гостям отыграться, ведь уже спустя пять минут паритет восстановил Анте Будимир.

Примера. 17-й тур «Сельта» — «Мальорка» — 2:2 (1:1) Голы: 1:0 — 20 Рафинья, 1:1 — 33, пенальти Севилья, 2:1 — 50, пенальти Аспас, 2:2 — 83 Будимир«Сельта»: Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Васкес (Эрнандес, 90), Айду, Рафинья, Лоботка, Мендес (Санти Мина, 66), Йокушлу, Систо, Аспас«Мальорка»: Рейна, Гамес, Вальент, Раильо, Лумор, Баба, Севилья (Лаго Джуниор, 62), Фебас (Эрнандес, 46), Дани Родригес, Кубо (Чаваррия, 77), БудимирПредупреждения: Айду (33), Будимир (45), Араухо (57), Раильо (65), Эрнандес (71), Санти Мина (74), Рейна (79)Удаление: Раильо (78)

В турнирной таблице Примеры «Мальорка» занимает 17-е место (15 очков), а «Сельта» — 18-е (14 очков). 0