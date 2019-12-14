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    Слуцкий рассказал, почему не принял предложение АЕКа

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    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как планирует продолжить карьеру и объяснил, почему не принял предложение греческого АЕКа.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Все будет зависеть от тех вариантах, которые будут в будущем. Страна уже будет вторична. Больше будет интересовать серьезность, длительность и качество проекта.

    Что касается АЕКа, то было приглашение. Я встречался со спортивным директором. Во-первых, от меня требовали немедленного решения, через два дня.

    У меня было эмоциональное утомление, а им нужен тренер-пожарник. Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро. Бежать на первое попавшееся предложение.

    Надеюсь, какой-то определенный интерес из России по мне возможен. Поэтому все будет зависеть от предложений, от ситуации, от моего внутреннего состояния.

    Если у меня начинает "подгорать", если я начинаю бить копытом, то начинаю выбирать, а не ждать», — рассказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». 0

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