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    Руни: Я игрок, который может принести свои идеи тренеру

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Дерби
    Бывший футболист «Ман Юнайтед» и «ДС Юнайтед» Уэйн Руни дал интервью перед началом своей работы в «Дерби Каунти», куда он перейдет в качестве играющего тренера.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    Думаю, я игрок. Я игрок, который может принести свои идеи тренеру на тренировках и во время матчей. Со второго января я футболист, который хочет помочь команде.

    «Мы соберем видео, покажем игрокам, я буду вместе с другими тренерами. После чего я присоединюсь к футболистам. Мне будет очень интересно увидеть эту сторону подготовки», передает слова Руни Talk.

    Напомним, что последним клубом британца в Англии был «Эвертон». Оттуда он перебрался в MLS и теперь решил вернуться обратно, но уже в Чемпионшип. 0

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