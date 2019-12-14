Руни: Я игрок, который может принести свои идеи тренеру

Думаю, я игрок. Я игрок, который может принести свои идеи тренеру на тренировках и во время матчей. Со второго января я футболист, который хочет помочь команде.
«Мы соберем видео, покажем игрокам, я буду вместе с другими тренерами. После чего я присоединюсь к футболистам. Мне будет очень интересно увидеть эту сторону подготовки», передает слова Руни Talk.
Напомним, что последним клубом британца в Англии был «Эвертон». Оттуда он перебрался в MLS и теперь решил вернуться обратно, но уже в Чемпионшип. 0