«Гранада» — «Леванте»: счет 1:2, обзор голов

«Леванте» прервал 2-матчевую серию поражений
«Леванте»
Первый мяч был забит лишь после первой половины встречи. На 50 минуте отличился Рочина. Ему ассистировал Кампанья. Спустя 5 минут Мачис сравнял счет, воспользовавшись пасом Диаса.
Исход поединка решил точный удар Барди на 90 минуте встречи.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Леванте» поднялся на 11 место в турнирной таблице Примеры и набрал 23 очка. «Гранада»осталась на 9 позиции с 24 баллами.
Примера. 17 тур
«Гранада» — «Леванте» — 1:2
Голы: 0:1 — 55 Рочина, 1:1 — 60 Мачис, 1:2 — 89 Барди«Гранада» Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Нева, Диас, Пуэртас (Мачис, 53), Эррера, Гоналон (Этеки, 75), Вадильо, Сольдадо (Рамос, 71), Фернандес«Леванте» Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон (Коке, 71), Кампанья, Рочина (Леон, 88), Радоя, Барди, Рохер Марти, Моралес (Вукчевич, 78)Предупреждения: Постиго (2), Гоналон (11), Нева (52), Барди (59), Фернандес (90), Этеки (90), Кабако (90)