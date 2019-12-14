«Гранада» — «Леванте»: счет 1:2, обзор голов

.Lead В 17 туре Примерыобыграласо счетом 1:2.

Первый мяч был забит лишь после первой половины встречи. На 50 минуте отличился Рочина. Ему ассистировал Кампанья. Спустя 5 минут Мачис сравнял счет, воспользовавшись пасом Диаса.

Исход поединка решил точный удар Барди на 90 минуте встречи.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Леванте» поднялся на 11 место в турнирной таблице Примеры и набрал 23 очка. «Гранада»осталась на 9 позиции с 24 баллами.