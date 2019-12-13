«Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I

На домашнем стадионевыиграл у2:1 и вышел из группы с первой позиции благодаря дублю. Игрок отметился на 7 и 16 минутах с передач

Гости ответили только на 54 минуте. Денис Мирошниченко забил с передачи Безбородько.

ЛЕ. 6 тур «Гент» — «Александрия» — 2:1 Голы: 1:0 — 7 Депуатр, 2:0 — 16 Депуатр, 2:1 — 54 Мирошниченко«Гент»: Камински, Пластун, Асаре, Кастро-Монтес, Люстиг, Безус (Домпе, 80), Овусу, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр (Квилитая, 90)«Александрия»: Панькив, Дубра, Пашаев, Мирошниченко, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жоау Тейшейра, 86)Предупреждения: Кастро-Монтес (70), Ковалец (79), Кумс (90)

«Вольфсбург» с минимальным счетом дома обыграл «Сент-Этьен» и занял второе место в квартете, гарантировав себе участие в еврокубках весной.

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Единственный мяч на счету Отавио. Ему ассистировал Брекало на 54 минуте матча.