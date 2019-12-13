«Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I

Пауло Отавио
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Гости ответили только на 54 минуте. Денис Мирошниченко забил с передачи Безбородько.
ЛЕ. 6 тур
«Гент» — «Александрия» — 2:1
Голы: 1:0 — 7 Депуатр, 2:0 — 16 Депуатр, 2:1 — 54 Мирошниченко«Гент»: Камински, Пластун, Асаре, Кастро-Монтес, Люстиг, Безус (Домпе, 80), Овусу, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр (Квилитая, 90)«Александрия»: Панькив, Дубра, Пашаев, Мирошниченко, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жоау Тейшейра, 86)Предупреждения: Кастро-Монтес (70), Ковалец (79), Кумс (90)
«Вольфсбург» с минимальным счетом дома обыграл «Сент-Этьен» и занял второе место в квартете, гарантировав себе участие в еврокубках весной.
Календарь и таблица Лиги Европы
Единственный мяч на счету Отавио. Ему ассистировал Брекало на 54 минуте матча.
ЛЕ. 6 тур
«Вольфсбург» — «Сент-Этьен» — 1:0
Голы: 1:0 — 52 Пауло Отавио«Вольфсбург»: Перван, Пауло Отавио (Руссийон, 79), Тиссеран, Мбабу, Кнохе, Реджбечай, Герхардт, Брекало, Шлагер (Малли, 64), Штеффен, Гинчек (Нмеча, 64)«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Паленсия, Ахолу (Онора, 46), Мвила, Диуссе (Силва, 77), Амума (Бенхедим, 55), Юссуф, Норден, БеричПредупреждения: Берич (21), Мбабу (24), Колодзейчак (78), Штеффен (90)