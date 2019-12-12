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    Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы

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    Киевское «Динамо» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским «Лугано» — 1:1.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»

    Счет на 45-й минуте открыли гости — отличился хавбек Марко Араторе. Лишь на четвертой компенсированной минуте полузащитник Виктор Цыганков спас киевлян от поражения.

    Украинский клуб с семью очками занял третье место в группе В и покидает турнир. «Лугано» замкнул квартет с 3 очками.

    Лига Европы. Группа В
    «Динамо К» (Украина) — «Лугано» (Швейцария) — 1:1 (0:1)
    Голы: Араторе, 45 (0:1). Цыганков, 90+4 (1:1)«Динамо»: Бущан, Кадар, Кендзера (Цитаишвили, 64), Миколенко, Попов, Караваев, Буяльский, Шепелев, де Пена (Гармаш, 77), Беседин (Фран Соль, 81), Цыганков«Лугано»: Да Коста, Дапрела, Сульмони, Яо, Обексер, Араторе, Куштодиу, Ловрич (Чрнигой, 84), Гвидотти (Вечеи, 55), Холендер, Дальмонте (Марич, 64)Предупреждения: Гвидотти, 17. Обексер, 67. Вечеи, 79. Да Коста, 90

    В параллельном матче шведский «Мальме» на выезде обыграл датский «Копенгаген» — 1:0.

    Единственный мяч на 77-й минуте срезал в свои ворота греческий защитник хозяев Сотирис Папаяннопулос.

    Шведский клуб стал первым с 11 очками. У представителей Дании шесть очков и вторая позиция. Обе команды прошли в плей-офф.

    Лига Европы. Группа В
    «Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:0)
    Гол: Папаяннопулос, 77 — в свои ворота«Копенгаген»: Юнссон, П.Бенгтссон, Бьелланн, Варела (Бартолец, 84), Папаяннопулос, Томсен (Сантос, 80), Мудражия (Хольсе, 46), Ндой, Фальк, Фишер, Сотириу«Мальме»: Далин, Сафари (Кнудсен, 60), Р.Бенгтссон, Нильсен, Ларссон, Рикс, Кристиансен (Левицки, 80), Ракип (Молинс, 68), Траустасон, Инносент, РозенбергПредупреждения: Кристиансен, 26. Фишер, 45. Р.Бенгтссон, 45+2. Фальк, 49. Инносент, 59. Томсен, 63. Ракип, 67. Ларссон, 87
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