Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы

Киевскоев домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским— 1:1.

Счет на 45-й минуте открыли гости — отличился хавбек Марко Араторе. Лишь на четвертой компенсированной минуте полузащитник Виктор Цыганков спас киевлян от поражения.

Украинский клуб с семью очками занял третье место в группе В и покидает турнир. «Лугано» замкнул квартет с 3 очками.

Лига Европы. Группа В «Динамо К» (Украина) — «Лугано» (Швейцария) — 1:1 (0:1) Голы: Араторе, 45 (0:1). Цыганков, 90+4 (1:1)«Динамо»: Бущан, Кадар, Кендзера (Цитаишвили, 64), Миколенко, Попов, Караваев, Буяльский, Шепелев, де Пена (Гармаш, 77), Беседин (Фран Соль, 81), Цыганков«Лугано»: Да Коста, Дапрела, Сульмони, Яо, Обексер, Араторе, Куштодиу, Ловрич (Чрнигой, 84), Гвидотти (Вечеи, 55), Холендер, Дальмонте (Марич, 64)Предупреждения: Гвидотти, 17. Обексер, 67. Вечеи, 79. Да Коста, 90

В параллельном матче шведский «Мальме» на выезде обыграл датский «Копенгаген» — 1:0.

Единственный мяч на 77-й минуте срезал в свои ворота греческий защитник хозяев Сотирис Папаяннопулос.

Шведский клуб стал первым с 11 очками. У представителей Дании шесть очков и вторая позиция. Обе команды прошли в плей-офф.