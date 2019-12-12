«Бавария» — «Тоттенхэм»: счет 3:1, обзор голов

В последнем матче групповой стадии Лиги чемпионовуверенно переиграласо счетом 3:1.

Уже на 14 минуте Гнабри сместился в центр и отдал мяч на левый край, где один на один с голкипером вышел Коман, пробив в дальний угол. Через 6 минут Сессеньон оказался в нужном месте. Получив мяч после отскока, футболист расстрелял ворота соперника с угла вратарской.

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В конце первой половины встречи отличился Мюллер. Серия передач и отскоков в штрафной площади привели к тому, что мяч попал к форварду, который просто подставил ногу и отправил мяч в сетку.

На 64 минуте Коутиньо своим фирменным приемом увеличил отрыв «Баварии». Игрок сместился слева и пробил в дальний нижний угол ворот из-за пределов штрафной.

У «Баварии» 18 очков. «Тоттенхэм» имеет 10 пунктов.