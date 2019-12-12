«Бавария» — «Тоттенхэм»: счет 3:1, обзор голов

Кингсли Коман
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Уже на 14 минуте Гнабри сместился в центр и отдал мяч на левый край, где один на один с голкипером вышел Коман, пробив в дальний угол. Через 6 минут Сессеньон оказался в нужном месте. Получив мяч после отскока, футболист расстрелял ворота соперника с угла вратарской.
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В конце первой половины встречи отличился Мюллер. Серия передач и отскоков в штрафной площади привели к тому, что мяч попал к форварду, который просто подставил ногу и отправил мяч в сетку.
На 64 минуте Коутиньо своим фирменным приемом увеличил отрыв «Баварии». Игрок сместился слева и пробил в дальний нижний угол ворот из-за пределов штрафной.
У «Баварии» 18 очков. «Тоттенхэм» имеет 10 пунктов.
ЛЧ. 6 тур
«Бавария» —
Голы: 1:0 — 14 Коман, 1:1 — 20 Сессеньон, 2:1 — 45 Мюллер, 3:1 — 64 Коутиньо«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87)«Тоттенхэм»: Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), ЭриксенПредупреждения: Киммих (36), Ло Чельсо (36)