«Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА

«Зенит»
twitter.com/SLBenfica
На 59-й минуте после удара Жерсона Соузы мяч угодил в каркас ворот «Зенита», а затем срикошетил в сетку от голкипера Даниила Одоевского — мяч записали на российского вратаря.
Юношеская команда «Зенита» заняла последнее место в группе G, одержав одну победу в шести матчах и набрав четыре очка.
В плей-офф прошли «Бенфика» и французский «Лион», у которых по 15 и 12 очков соответственно.
Занявший третье место немецкий «РБ Лейпциг» набрал четыре очка, как и «Зенит», но в итоговой таблице опередил питерцев по личным встречам за счет домашней ничьей 1:1 и победы на выезде 2:0.
Юношеская лига УЕФА. Группа G
«Бенфика — мол.» — «Зенит — мол.» — 1:0 (0:0)
Гол: Одоевский, 59 — в свои ворота«Зенит — мол.»: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов, Хотулев, Симутенков (Князев, 73), Кравцов (Бычков, 66), Каргинов (Воробьев, 84), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев, НогтевПредупреждения: Симдянкин, 41. Смирнов, 43