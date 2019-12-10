«Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА

Лиссабонскаяобыграла питерский(1:0) в домашнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

На 59-й минуте после удара Жерсона Соузы мяч угодил в каркас ворот «Зенита», а затем срикошетил в сетку от голкипера Даниила Одоевского — мяч записали на российского вратаря.

Юношеская команда «Зенита» заняла последнее место в группе G, одержав одну победу в шести матчах и набрав четыре очка.

В плей-офф прошли «Бенфика» и французский «Лион», у которых по 15 и 12 очков соответственно.

Занявший третье место немецкий «РБ Лейпциг» набрал четыре очка, как и «Зенит», но в итоговой таблице опередил питерцев по личным встречам за счет домашней ничьей 1:1 и победы на выезде 2:0.