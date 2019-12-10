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    «Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол Юношеская лига УЕФА Зенит Футбол России Бенфика Португалия
    Лиссабонская «Бенфика» обыграла питерский «Зенит» (1:0) в домашнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    «Зенит»
    «Зенит»

    На 59-й минуте после удара Жерсона Соузы мяч угодил в каркас ворот «Зенита», а затем срикошетил в сетку от голкипера Даниила Одоевского — мяч записали на российского вратаря.

    Юношеская команда «Зенита» заняла последнее место в группе G, одержав одну победу в шести матчах и набрав четыре очка.

    В плей-офф прошли «Бенфика» и французский «Лион», у которых по 15 и 12 очков соответственно.

    Занявший третье место немецкий «РБ Лейпциг» набрал четыре очка, как и «Зенит», но в итоговой таблице опередил питерцев по личным встречам за счет домашней ничьей 1:1 и победы на выезде 2:0.

    Юношеская лига УЕФА. Группа G
    «Бенфика — мол.» — «Зенит — мол.» — 1:0 (0:0)
    Гол: Одоевский, 59 — в свои ворота«Зенит — мол.»: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов, Хотулев, Симутенков (Князев, 73), Кравцов (Бычков, 66), Каргинов (Воробьев, 84), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев, НогтевПредупреждения: Симдянкин, 41. Смирнов, 43
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