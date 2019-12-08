«Барселона» — «Мальорка»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Испаниина своем поле разгромиласо счетом 5:2.

Хет-трик в составе победителей оформил Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Луис Суарес.

В составе гостей Анте Будимир записал на свой счет два мяча.

«Барселона» победила в четвертом матче подряд и с 34 очками вернулась на первое место в таблице Примеры, обойдя «Реал» по дополнительным показателям. «Мальорка» находится на 17-й строчке.