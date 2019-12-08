«Барселона» — «Мальорка»: счет матча 5:2, обзор голов

«Барселона»
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Хет-трик в составе победителей оформил Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Луис Суарес.
В составе гостей Анте Будимир записал на свой счет два мяча.
«Барселона» победила в четвертом матче подряд и с 34 очками вернулась на первое место в таблице Примеры, обойдя «Реал» по дополнительным показателям. «Мальорка» находится на 17-й строчке.
Примера. 16-й тур
«Барселона» — «Мальорка» — 5:2 (4:1)
Голы: Гризманн, 7 (1:0). Месси, 17 (2:0). Будимир, 36 (2:1). Месси, 41 (3:1). Суарес, 43 (4:1). Будимир, 64 (4:2). Месси, 83 (5:2)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Аленья, 72), де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн (Перес, 85)«Мальорка»: Рейна, Састре, Райльо, Вальент, Гамес, Фебас, Баба (Сенье, 71), Севилья (Кучо Эрнандес, 59), Родригес, Будимир (Пратс, 85), КубоПредупреждения: Сержи Роберто, 8. Пике, 67. Видаль, 79