«Удинезе» — «Наполи»: счет 1:1, обзор голов

пришлось спасаться от поражения в матче 15 тура итальянской Серии А. Подопечные Анчелотти сыграли вничью ссо счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 32 минуте матча. Лазанья, воспользовавшись передачей партнера по команде, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний от голкипера угол.

Только на 69 минуте «Наполи» сравнял счет. Зелиньски с правого угла штрафной пробил дальний угол левой ногой. Вратарь хозяев стоял ровно.

«Неаполитанцы» уже седьмые в таблице. У них 21 балл и отставание от зоны еврокубков составляет 7 пунктов. «Удинезе» на 14 месте. «Черно-белые» набрали только 15 баллов.