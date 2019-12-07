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    «Наполи» в очередной раз не сумел выиграть в Серии А

    «Удинезе» — «Наполи»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Удинезе Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» пришлось спасаться от поражения в матче 15 тура итальянской Серии А. Подопечные Анчелотти сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

    Кевин Лазанья и Калиду Кулибали
    Кевин Лазанья и Калиду Кулибали

    Хозяева открыли счет на 32 минуте матча. Лазанья, воспользовавшись передачей партнера по команде, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний от голкипера угол.

    Только на 69 минуте «Наполи» сравнял счет. Зелиньски с правого угла штрафной пробил дальний угол левой ногой. Вратарь хозяев стоял ровно.

    «Неаполитанцы» уже седьмые в таблице. У них 21 балл и отставание от зоны еврокубков составляет 7 пунктов. «Удинезе» на 14 месте. «Черно-белые» набрали только 15 баллов.

    Серия А. 15 тур
    «Удинезе» — «Наполи»
    Голы: 1:0 — 32 Лазанья, 1:1 — 69 Зелиньски«Удинезе»: Муссо, тер Авест (Пуссетто, 74), Нюйтинк, Де Майо, Ларсен, Мандрагора, де Пауль (Барак, 84), Фофана, Трост-Эконг, Лазанья (Родриго Бекао, 90), Окака Чука«Наполи»: Мерет, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Инсинье (Льоренте, 46), Зелиньски, Кальехон, Фабиан Руис, Лосано (Юнес, 62), МертенсПредупреждения: де Пауль (34), Мертенс (35), Кальехон (36), Фофана (60), Максимович (79), Окака Чука (82), Мариу Руй (90)Удаления: Максимович (79)
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