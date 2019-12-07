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    Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

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    Владимир Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» после поражения от «Тамбова» (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Об этом сообщил президент клуба Владимир Кияев.

    «Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны.

    Уход — его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — цитирует Кияева «Р-Спорт».

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