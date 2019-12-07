Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Владимир Федотов
globallookpress.com
Об этом сообщил президент клуба Владимир Кияев.
«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны.
Уход — его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — цитирует Кияева «Р-Спорт».
«Оренбург» с 19 очками после 18 матчей занимает 13-е место в чемпионате России. 0