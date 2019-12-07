«Тамбов» — «Оренбург»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 3:0.

«Волки» вышли вперед на 47-й минуте, когда Урош Радакович случайно срезал мяч в свои ворота.

Еще через пять минут «Оренбург» остался в меньшинстве — Георгий Зотов получил вторую желтую карточку.

На 65-й минуте преимущество «Тамбова» удвоил Владимир Обухов. Мяч после его удара с дальней дистанции задел Радаковича и по высокой дуге опустился точно в ворота.

Победную точку гости поставили на 82-й минуте. Георгий Мелкадзе убежал в быстрый отрыв, сблизился с вратарем и отдал пас на свободного Антона Килина, который и поразил пустые ворота.

РПЛ. 19-й тур «Тамбов» — «Оренбург» — 3:0 (0:0) Голы: 1:0 — 47, автогол Радакович, 2:0 — 65 Обухов, 3:0 — 82 Килин«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 87), Осипенко, Тетрашвили (Чуперка, 86), Карасев, Килин, Мелкадзе, Костюков (Чернышов, 83), Рыбин, Обухов«Оренбург»: Климович, Зотов, Радакович, Малых, Терехов, Рикарду Алвеш (Черных, 70), Мишкич, Рогич, Шкофлек (Фамейе, 46), Кулишев (Чуканов, 84), АфонинПредупреждения: Зотов (37), Шкофлек (44), Рогич (47), Мишкич (67), Мелкадзе (88)Удаление: Зотов (51)

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место (21 очко), а «Оренбург» — 13-е (19 очков). 0