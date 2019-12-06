Шакири может перебраться в Турцию

Полузащитник «Ливерпуля»попал в сферу интересов «Галатасарая», сообщает Fanatik.

Как утверждает источник, турецкий клуб хочет арендовать швейцарца до конца сезона с правом последующего выкупа. Отмечается, что стамбульцы проведут переговоры с 28-летним футболистом на следующей неделе.

Хавбек не имеет регулярной игровой практики на «Энфилде» — всего пять матчей и один гол во всех турнирах в сезоне-2019/20.

В связи с этим Джердан рассматривает вариант со сменой клубной прописки: игрок хочет быть в игровом тонусе перед Евро-2020, где сыграет сборная Швейцарии. 0