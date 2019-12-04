Меган Рапино: Роналду и Месси — суперзвезды, но боятся говорить о проблемах в футболе

Американкапризналась, что не понимает звездных футболистов, которые не высказываются по теме дискриминации в футбольном сообществе.

«Активистка или футболистка? "Золотым мячом" наградили обеих.

С одной стороны, я очень хорошая футболистка. С другой стороны, мои действия за пределами поля привлекают внимание.

Люди понимают, что я действую для решения проблемы нашего общества. Суть в том, чтобы дать людям силу говорить громко.

Мне повезло, что у меня есть способность бороться. Я не боюсь микрофонов и говорю то, что должна.

Мне хочется кричать: "Криштиану, Лео, Златан, помогите мне!" Эти великие звезды ничем не занимаются, хотя в мужском футболе столько проблем.

Они так боятся все потерять? Они верят в это, но все не так… Кто выгонит Месси или Роналду из футбола за выступление против расизма или сексизма?» — сказала Рапино France Football.

Напомним, ранее Рапино стала обладательницей «Золотого мяча». В сентябре этого года 34-летняя американка также получила премию The Best FIFA Football Awards 2019. 0