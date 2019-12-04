Стали известные составы групп Кубка Америки — 2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

Стали известны составы групп Кубка Америки 2020 года twitter.com/CopaAmerica LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Действующий обладатель трофея сборная Бразилии сыграет в группе B вместе с Венесуэлой, Колумбией, Эквадором, Перу и приглашенным на турнир Катаром.

В группе А выступят Аргентина, Уругвай, Боливия, Чили, Парагвай и приглашенная Австралия.

Турнир начнется 12 июня стартовым матчем Аргентина — Чили в Буэнос-Айресе.

В плей-офф и каждой группы выйдут по четыре команды. Финал состоится 12 июля на стадионе «Метрополитано» в колумбийском городе Барранкилья. 0