Стали известны составы групп Кубка Америки 2020 года
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Действующий обладатель трофея сборная Бразилии сыграет в группе B вместе с Венесуэлой, Колумбией, Эквадором, Перу и приглашенным на турнир Катаром.
В группе А выступят Аргентина, Уругвай, Боливия, Чили, Парагвай и приглашенная Австралия.
Турнир начнется 12 июня стартовым матчем Аргентина — Чили в Буэнос-Айресе.
В плей-офф и каждой группы выйдут по четыре команды. Финал состоится 12 июля на стадионе «Метрополитано» в колумбийском городе Барранкилья. 0