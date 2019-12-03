Опубликованы баллы участников премии «Золотой мяч»

При этом также отмечается, что Вирджил ван Дейк, который занял второе место в списке, набрал 679 баллов. Таким образом, аргентинец опередил его всего на 7 пунктов. Криштиану Роналду отстал от голландца на целых 203 балла.
Результаты по списку выглядят так:
1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») — 686 баллов
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») — 679
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») — 476
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») — 347
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — 176
6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») — 89
7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») — 67
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 44
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») — 41
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») — 33. 0