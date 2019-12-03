Опубликованы баллы участников премии «Золотой мяч»

Появились данные о баллах, которые набрали все участники премии «Золотой мяч». По данным Get French Football News,набрал 686 баллов.

При этом также отмечается, что Вирджил ван Дейк, который занял второе место в списке, набрал 679 баллов. Таким образом, аргентинец опередил его всего на 7 пунктов. Криштиану Роналду отстал от голландца на целых 203 балла.

Результаты по списку выглядят так:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») — 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») — 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») — 476

4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») — 347

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — 176

6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») — 89

7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») — 67

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 44

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») — 41

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») — 33. 0