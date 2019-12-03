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    Опубликованы баллы участников премии «Золотой мяч»

    Футбол Между тем
    Появились данные о баллах, которые набрали все участники премии «Золотой мяч». По данным Get French Football News, Лионель Месси набрал 686 баллов.

    Лео Месси
    Лео Месси

    При этом также отмечается, что Вирджил ван Дейк, который занял второе место в списке, набрал 679 баллов. Таким образом, аргентинец опередил его всего на 7 пунктов. Криштиану Роналду отстал от голландца на целых 203 балла.

    Результаты по списку выглядят так:
    1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») — 686 баллов
    2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») — 679
    3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») — 476
    4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») — 347
    5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — 176
    6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») — 89
    7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») — 67
    8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 44
    9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») — 41
    10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») — 33. 0

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