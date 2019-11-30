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    «Бордо» упустил победу над «Реймсом»

    «Реймс» — «Бордо»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле сыграл вничью с «Бордо» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 27-й минуте открыли гости — отличился нигерийский нападающий Джош Майя.

    На 72-й минуте «Реймс» остался в меньшинстве — тоголезский хавбек Жак Алаиксис Ромао получил две желтые карточки за три минуты.

    Тем не менее, в компенсированное время гол Булайе Диа спас хозяев от поражения.

    «Бордо» с 25 очками на 5-м месте в таблице Лиге 1, «Реймс» на 8-м месте — 20 очков.

    В матче 15-го тура французской лиги 1 «Монпелье» на своем поле разгромил «Амьен» со счетом 4:2. С 53-й минуты гости играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил Хуан Отеро.

    «Анже» уступил «Ницце» (1:3), а судьбу матча «Лилля» и «Дижона» решил пенальти, назначенный в ворота дижонцев после видеопросмотра — 1:0. 0

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