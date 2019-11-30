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    Тренер сборной Дании: Хотели получить Финляндию, потому что устали от британских команд

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    Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал результат жеребьевки Евро-2020.

    Оге Харейде
    Оге Харейде

    В группе В датчане сыграют с Бельгией, Россией и Финляндией.

    «Мы хотели получить Финляндию, потому что мы уже играли с Уэльсом в Лиге наций и немного устали от матчей с британскими командами.

    Первый крупный турнир — это всегда приятное волнение и для команды, и для болельщиков. Их ждет короткий перелет до Копенгагена. Думаю, первый матч получится очень интересным.

    Датчане умеют веселиться. Если команда даст им повод для праздника, они порадуются. Датчане очень дружелюбные, они любят футбол, наслаждаются друг другом.

    Главное, что они будут болеть за команду, так что фантастическая атмосфера нам обеспечена», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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