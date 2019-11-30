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    АПЛ. «Ман Сити» не смог обыграть «Ньюкасл», «Челси» примет «Вест Хэм»

    Подробности матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 2:2

    В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде играл с «Ньюкаслом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

    Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.

    В конце второго тайма гости вновь вышли вперед усилиями Кевина де Брюйне, однако Джонджо Шелви на 88-й минуте отобрал у «Ман Сити» победу.

    После этой ничьей у «Сити» в активе 29 очков, «горожане» занимают второе место в таблице АПЛ. У «Ньюкасла» — 16 очков и двенадцатая позиция.

    АПЛ. 14-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:2 (1:1)
    Голы: Стерлинг, 22 (0:1). Виллемс, 25 (1:1). Де Брейне, 82 (1:2). Шелви, 88 (2:2)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 81), Жоэлинтон (Гэйл, 70)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Менди, Сильва (Бернарду Силва, 69), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Махрез (Фоуден, 70), Габриэл Жезус (Эрнандес, 84)Предупреждения: Гюндоган, 24. Фернандинью, 53. Манкильо, 73

    «Бернли» — «Кристал Пэлас»

    30 ноября, 18:00 мск

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    30 ноября, 18:00 мск

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    «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»

    1 декабря, 17:00 мск

    «Лестер Сити» — «Эвертон»

    1 декабря, 19:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

    1 декабря, 19:30 мск

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