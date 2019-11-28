Обзор матчей группы K

В группе Kустроили голепад, сыграв вничью 3:3. Турецкийдома обыгралсо счетом 2:1, хотя туркам это ничего не дало.

В матче «Брага» — «Вулверхэмптон» голы посыпались практически сразу. Уже на 6 минуте Орта вывел хозяев вперед. Однако на 14 минут Хименес счет сравнял. До перерыва «волки» забили еще два мяча. Это сделали Доэрти и Траоре. Кстати, благодаря передачам Хименеса.

Во второй половине встречи португальцам удалось отыграться. Сначала к ничьей команду приблизил Паулинью. На 79 минуте Франсержиу добыл для «Браги» один пункт.

Лига Европы. 5 тур «Брага» — «Вулверхэмптон» Голы: 1:0 — 6 Андре Орта, 1:1 — 13 Хименес, 1:2 — 34 Доэрти, 1:3 — 35 Траоре, 2:3 — 64 Паулинью, 3:3 — 79 Франсержио«Брага»: Эдуарду, Уоллес (Эдуарду, 58), Бруно Виана, Секейра, Эшгайю, Франсержио, Андре Орта, Рикарду Орта (Руй Фонте, 73), Пальинья, Галено, Паулинью (Пабло, 87)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре (Рубен Винагре, 75), Диогу Жота (Кутроне, 80), Хименес (Нету, 70)Предупреждения: Галено (37), Хименес (68), Дендонкер (84)

«Бешикташ» пропустил в матче первым. Игрок команды гостейна 35 минуте забил первый мяч в игре. Вторая половина встречи осталась за турецким клубом. Сначалауровнял шансы команд. Затем уже в добавленное время с пенальтивырвал для хозяев победу.

Лига Европы. 5 тур «Бешикташ» — «Слован» Голы: 0:1 — 35 Даниэл, 1:1 — 75 Роко, 2:1 — 90, пенальти Ляйич«Бешикташ»: Кариус, Вида, Ребошу (Ляйич, 46), Роко, Эркин, Озъякуп (Ялчин, 76), Уйсал, Бойд (Нкуду, 46), Эль-Ненни, Диаби, Найир«Слован»: Грейф, Вернон, Абена, Божиков, Байрич, Рабиу, де Кампс, Моха (Дражич, 76), Хольман (Любичич, 83), Даниэл (Рафаэл Ратао, 86), ШпорарПредупреждения: де Кампс (30), Уйсал (53), Хольман (61), Эркин (63), Генюль (74), Рабиу (78), Эль-Ненни (81), Абена (90), Ляйич (90)

«Вулверхэмптон» и «Брага» обеспечили себе выход в плей-офф, набрав 10 и 11 очков соответственно. «Слован» имеет 4 балл, а «Бешикташ» — три. 0