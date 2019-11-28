ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ари«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
  • 22:46
    • ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из ЛЕ
  • 20:44
    • Пенальти принес «Краснодару» победу над «Базелем»
  • 23:51
    • Гончаренко: Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит
  • 23:11
    • «Порту» обыграл «Янг Бойз», «Фейеноорд» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 21:18
    • Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
    Все новости спорта

    «Вулверхэмптон» расписал ничью с «Брагой», «Бешикташ» дома обыграл «Слован»

    Обзор матчей группы K

    Футбол Лига Европы Вулверхэмптон Брага Бешикташ Слован Братислава Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В группе K «Брага» и «Вулверхэмптон» устроили голепад, сыграв вничью 3:3. Турецкий «Бешикташ» дома обыграл «Слован» со счетом 2:1, хотя туркам это ничего не дало.

    Футболисты «Вулверхэмптона»
    Футболисты «Вулверхэмптона»

    В матче «Брага» — «Вулверхэмптон» голы посыпались практически сразу. Уже на 6 минуте Орта вывел хозяев вперед. Однако на 14 минут Хименес счет сравнял. До перерыва «волки» забили еще два мяча. Это сделали Доэрти и Траоре. Кстати, благодаря передачам Хименеса.

    Во второй половине встречи португальцам удалось отыграться. Сначала к ничьей команду приблизил Паулинью. На 79 минуте Франсержиу добыл для «Браги» один пункт.

    Лига Европы. 5 тур
    «Брага» — «Вулверхэмптон»
    Голы: 1:0 — 6 Андре Орта, 1:1 — 13 Хименес, 1:2 — 34 Доэрти, 1:3 — 35 Траоре, 2:3 — 64 Паулинью, 3:3 — 79 Франсержио«Брага»: Эдуарду, Уоллес (Эдуарду, 58), Бруно Виана, Секейра, Эшгайю, Франсержио, Андре Орта, Рикарду Орта (Руй Фонте, 73), Пальинья, Галено, Паулинью (Пабло, 87)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре (Рубен Винагре, 75), Диогу Жота (Кутроне, 80), Хименес (Нету, 70)Предупреждения: Галено (37), Хименес (68), Дендонкер (84)

    «Бешикташ» пропустил в матче первым. Игрок команды гостей Даниэль на 35 минуте забил первый мяч в игре. Вторая половина встречи осталась за турецким клубом. Сначала Роко уровнял шансы команд. Затем уже в добавленное время с пенальти Льяич вырвал для хозяев победу.

    Лига Европы. 5 тур
    «Бешикташ» — «Слован»
    Голы: 0:1 — 35 Даниэл, 1:1 — 75 Роко, 2:1 — 90, пенальти Ляйич«Бешикташ»: Кариус, Вида, Ребошу (Ляйич, 46), Роко, Эркин, Озъякуп (Ялчин, 76), Уйсал, Бойд (Нкуду, 46), Эль-Ненни, Диаби, Найир«Слован»: Грейф, Вернон, Абена, Божиков, Байрич, Рабиу, де Кампс, Моха (Дражич, 76), Хольман (Любичич, 83), Даниэл (Рафаэл Ратао, 86), ШпорарПредупреждения: де Кампс (30), Уйсал (53), Хольман (61), Эркин (63), Генюль (74), Рабиу (78), Эль-Ненни (81), Абена (90), Ляйич (90)

    «Вулверхэмптон» и «Брага» обеспечили себе выход в плей-офф, набрав 10 и 11 очков соответственно. «Слован» имеет 4 балл, а «Бешикташ» — три. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
  • Вчера в 22:40
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Сколько шайб побывает в воротах «Тампы-Бэй»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансыВ плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд Вчера в 03:120
  • 23:39
    • «АЗ Алкмар» избежал поражения от «Партизана»
  • 23:26
    • «Вулверхэмптон» расписал ничью с «Брагой», «Бешикташ» дома обыграл «Слован»
  • 23:08
    • «Рома» разгромила «Башакшехир», «Боруссия» М минимально обыграла «Вольфсбергер»
    «Питтсбург» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Малкина, три ассиста Барбашева и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября Вчера в 09:090
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою победную серию?
  • 2.34
    •
  • 23:53
    • Газинский: В таких матчах нужно решать все в первом тайме
  • 23:30
    • «Химки» уступили «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге
  • 22:58
    • «Вольфсбург» и «Гент» вышли в плей-офф Лиги Европы
    Навас встал на пути победы «Реала» Футбол Навас остановил лучший «Реал» после ухода РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ 27/11/2019 в 17:560
  • 21:24
    • «Арсенал» зимой поборется за Хамеса
  • 21:08
    • «Реал» готов обменять Хамеса и Мариано на Погба
  • 20:45
    • «Астана» переиграла молодежь «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие