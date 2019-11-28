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    Гончаренко: Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит

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    В рамках домашнего матча Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Подопечные Виктора Гончаренко не имеют шансов на выход из группы. Сам же специалист выразил свои мысли после этой игры.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Сегодняшний матч — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с "Ференцварошем". Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса.

    Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. На поле Дзагоев, Ахметов — мы можем их выпускать, чтобы усилить игру, — это повод для оптимизма. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь всё хорошо на девяносто девять процентов, то ничего не добьёшься. Если этого одного процента не хватает, ничего не будет.

    На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка, он играет без замен, играет в сборной. То, что он на поле, для нас уже большой плюс. Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас ещё один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть.

    Последние 20 минут в атаке мы сбились на игру по центру. Это недостаток, не хватало ширины атаки. Нельзя сказать, что мы сегодня страдали, что вышли три центральных защитника. Были ли надежды выиграть сегодня — 4:0? Почему нет?» — сказал Гончаренко в интервью с «Чемпионатом». 0

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