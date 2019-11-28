Газинский: В таких матчах нужно решать все в первом тайме

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями после победы в матче с(1:0), заявив, что команда имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

«Первый тайм, наверное, провели получше: были и подходы, и моменты.

В таких матчах нужно решать все в первом тайме, чтобы во втором тайме не было такой нервной концовки, как получилось сегодня.

Второй тайм был с нашей стороны чуть похуже, слава богу, что удалось победить, у нас есть еще шансы на выход.

С "Хетафе" будет сложно, испанцы хорошо контролируют мяч, при своих болельщиках будут играть.

Все будет зависеть во многом от нас, нужно постараться показать тот качественный футбол», — цитирует Газинского ТАСС. 0