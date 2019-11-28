ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ари«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
  • 22:46
    • ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из ЛЕ
  • 20:44
    • Пенальти принес «Краснодару» победу над «Базелем»
  • 23:51
    • Гончаренко: Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит
  • 23:11
    • «Порту» обыграл «Янг Бойз», «Фейеноорд» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 21:18
    • Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
    Все новости спорта

    Бистрович: Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы

    Футбол ЦСКА Футбол России Лига Европы Лудогорец Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в матче группового этапа лиги Европы.

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    «Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы. В каждом матче мы имели много моментов, но не забивали.

    Сегодня получилось то же самое. Нам надо работать над концентрацией и реализацией, и тогда все будет нормально.

    Как можно улучшить реализацию? Мы будем анализировать это на тренировках. Тренер подскажет, как это сделать.

    Да, внутри была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут забили, то все было бы возможно.

    Для молодых футболистов все матчи в Европе огромный опыт. Но сейчас уже о тульском "Арсенале" все мысли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 25/11/2019 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Сколько шайб побывает в воротах «Тампы-Бэй»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансыВ плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд Вчера в 03:120
  • 23:39
    • «АЗ Алкмар» избежал поражения от «Партизана»
  • 23:26
    • «Вулверхэмптон» расписал ничью с «Брагой», «Бешикташ» дома обыграл «Слован»
  • 23:08
    • «Рома» разгромила «Башакшехир», «Боруссия» М минимально обыграла «Вольфсбергер»
    «Питтсбург» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Малкина, три ассиста Барбашева и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября Вчера в 09:090
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою победную серию?
  • 2.34
    •
  • 23:59
    • Бистрович: Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы
  • 23:53
    • Газинский: В таких матчах нужно решать все в первом тайме
  • 23:30
    • «Химки» уступили «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге
    Навас встал на пути победы «Реала» Футбол Навас остановил лучший «Реал» после ухода РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ 27/11/2019 в 17:560
  • 21:24
    • «Арсенал» зимой поборется за Хамеса
  • 21:08
    • «Реал» готов обменять Хамеса и Мариано на Погба
  • 20:45
    • «Астана» переиграла молодежь «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие