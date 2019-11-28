Бистрович: Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в матче группового этапа лиги Европы.

«Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы. В каждом матче мы имели много моментов, но не забивали.

Сегодня получилось то же самое. Нам надо работать над концентрацией и реализацией, и тогда все будет нормально.

Как можно улучшить реализацию? Мы будем анализировать это на тренировках. Тренер подскажет, как это сделать.

Да, внутри была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут забили, то все было бы возможно.

Для молодых футболистов все матчи в Европе огромный опыт. Но сейчас уже о тульском "Арсенале" все мысли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0