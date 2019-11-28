«АЗ Алкмар» — «Партизан»: счет 2:2, обзор голов

Футболисты «АЗ Алкмара»
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Гости вышли вперед еще в первом тайме, причем на перерыв они ушли с двойным преимуществом. Сначала на 16 минуте гол забил Асано с передачи Натхо. Затем отличился Сума. Игрок удвоил преимущество команды на 27 минуте.
«АЗ Алкмар» сравнял счет лишь в концовке встречи. Все благодаря двум точным ударам Дрейфа. Игрок сделал «дубль» на 88 и 92 минутах матча.
Отметим, что хозяева сравняли счет в меньшинстве. На 84 минуте вторую желтую карточку получил Боаду.
«Алкмар» второй с 9 очками, а «Партизан» опережает «Астану», имея 5 набранных баллов.
Лига Европы. 5 тур
«АЗ Алкмар» — «Партизан»
Голы: 0:1 — 16 Асано, 0:2 — 27 Сума, 1:2 — 87 Дрейф, 2:2 — 90 Дрейф«АЗ Алкмар»: Бизот, Вейндал, Свенссон, Вюйтенс (Сугавара, 60), Хацидьякос (Дрейф, 54), Копмейнерс, де Вит (Класи, 71), Стенгс, Мидтше, Идрисси, Боадю«Партизан»: Стойкович, Милетич, Павлович, Урошевич, Остоич, Асано, Тошич (Брежанчич, 69), Натхо (Вуячич, 90), Здьелар, Сума (Шчекич, 75), УмарПредупреждения: Стенгс (38), Боадю (54), Копмейнерс (54), Стойкович (77), Мидтше (85), Натхо (90), Идрисси (90), Брежанчич (90), Бизот (90)Удаления: Боадю (83)