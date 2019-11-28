«АЗ Алкмар» — «Партизан»: счет 2:2, обзор голов

В пятом туре групповой стадии Лиги Европысумел избежать домашнего поражения. Команда дома сыграла вничью ссо счетом 2:2.

Гости вышли вперед еще в первом тайме, причем на перерыв они ушли с двойным преимуществом. Сначала на 16 минуте гол забил Асано с передачи Натхо. Затем отличился Сума. Игрок удвоил преимущество команды на 27 минуте.

«АЗ Алкмар» сравнял счет лишь в концовке встречи. Все благодаря двум точным ударам Дрейфа. Игрок сделал «дубль» на 88 и 92 минутах матча.

Отметим, что хозяева сравняли счет в меньшинстве. На 84 минуте вторую желтую карточку получил Боаду.

«Алкмар» второй с 9 очками, а «Партизан» опережает «Астану», имея 5 набранных баллов.