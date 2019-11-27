Гвардиола: Теперь «Ман Сити» сфокусируется на АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Мы вышли в плей-офф, и мы хорошо играли во втором тайме. Он получился лучше, чем первый. Мы пропустили лишь несколько контратак.

Я много раз играл против "Шахтера", у них всегда качественные игроки. В целом, мы создавали моменты, но ничьей в итоге оказалось достаточно. Мы сделали дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ, пока не начнутся кубковые игры. Нашей целью был выход из группы, и мы добились этого», — цитирует Гвардиолу BBC.

Отметим, что ничейный результат обеспечил «горожанам» выход в плей-офф турнира с первого места группы C.

После 13 туров «Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице в АПЛ с 28 очками. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — девять баллов. 0