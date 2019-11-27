РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура РПЛ

Об этом сообщает официальный сайт РФС.
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Ростов» — «Урал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург»
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
02 декабря (понедельник)
«Краснодар» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Тамбов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«ЦСКА» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва). 0